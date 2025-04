Crin Antonescu: Garanțiile de securitate pentru Ucraina și Republica Moldova trebuie discutate împreună

20:10

Mai mulți producători importanți au pus în pericol cu bună știință viețile oamenilor, închizând ochii la defecțiunile critice ale vehiculelor lor. Presa franceză enumeră câteva scandaluri de proporții, dar lecția este că vigilența consumatorilor și presiunea din partea autorităților de reglementare rămân esențiale pentru a preveni repetarea istoriei. Airbagul mortal În 2004, un accident la […]