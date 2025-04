Verdictul caselor de pariuri: Crin Antonescu are șanse mai mari în fața lui George Simion în finala prezidențială

11:30

Nu știu cum s-a întâmplat, dar aseara, 24 aprilie, am avut un moment de slăbiciune. Am zis: „Hai să văd și eu ce mai face ProTV-ul cu show-ul ăsta, Săriți de pe fix”. Răspunsul? Fix nimic. Ba nu, greșesc. Au făcut ceva: m-au făcut să regret fiecare minut pierdut. Când vezi pe ecran o adunătură […] The post „Săriți de pe fix” – sau cum s-a difuzat rușinea în direct, cu aplauze și prompter first appeared on Ziarul National.