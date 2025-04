AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 aprilie

22:50

Derby-ul Rapid – FCSB a oferit un nou moment controversat. Totul s-a întâmplat în minutul 71 al partidei din Giulești. La momentul respectiv, echipa lui Marius Șumudică a pornit un atac către poarta lui Târnovanu. O nouă fază controversată în Rapid – FCSB Atunci, giuleștenii au trimis un șut puternic către poarta adversă, însă mingea