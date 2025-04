Lazio – Parma și Verona – Cagliari LIVE SCORE (21:45). Meciuri importante pentru românii din Serie A

00:10

FCSB a câştigat duminică derby-ul din Giuleşti, scor 2-1, şi a făcut un nou pas către titlul din Liga 1. Campioana României a ajuns la 42 de puncte şi are un avans de şase puncte faţă de Universitatea Craiova, ocupanta locului secund. CFR Cluj, echipă care se află în acest moment la opt puncte în […]