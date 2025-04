Un bărbat a vrut să facă un selfie cu un crocodil și a fost atacat. Ar fi crezut că reptila uriașă e statuie

14:00

Aseară, am făcut greșeala fatală să schimb programul către ceva care are poate o noimă, naiv convinsă că voi vedea o dezbatere electorală. Ce am primit, în schimb? Un spectacol grotesc cu pretenții de gală, în care candidații își recitau sloganele cu aerul unor profeți în pauză de cafeluță, iar jurnalistele… ei bine, jurnalistele păreau […] The post „Dezbatere” la Digi24: când jurnalismul se transformă în spectacolul de la săptămâna modei first appeared on Ziarul National.