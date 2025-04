China își arată forța tehnologică

15:30

Prima dezbatere între aliniații la start luni seară. Am așteptat răspunsuri la primele două întrebări de la doritorii de validare pentru ca să mă hotărăsc pe Cine votez. Nici un răspuns, doar împunsături fără legătură cu ce și cum iese țara din groapa economică si geopolitică. Doar atacuri la glezne fără ciorapi și mahala de […] The post CE? CUM? CINE? (1) first appeared on Ziarul National.