Inițiativă legislativă a cetățenilor. Judecătorii CCR pot fi demiși prin referendum

Am încercat să mă uit la „Chefi la Cuțite" pe 28 aprilie 2025, dar am găsit doar drame fabricate, chefii plictisiți și platinguri de Instagram. Unde e mâncarea? Când vrei să te uiți la TV și sfârșești privind „Chefi la Cuțite": regret instant Nu știu voi, dar eu încă mai am momente în care sper […]