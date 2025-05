20:10

Administrația Trump presează Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei pentru a pune capăt războiului, amenințând că se va retrage în cazul în care o înțelegere devine prea dificilă – și provocând semnale de alarmă în Europa cu privire la modul de a umple golul. Planul „pământ contra pace” ar marca o schimbare semnificativă în ordinea de […] The post Mai poate lupta Ucraina fără sprijinul Statelor Unite? first appeared on Ziarul National.