Trump rămâne obsedat de Biden

07:00

Devenit locul preferat pentru petrecerea timpului liber pentru mii de familii din sudul Bucureștiului, parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 va fi extins cu încă patru hectare. Lucrările efective de extindere vor începe în luna septembrie. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, edilul Daniel Băluță s-a arătat încântat că primăria pe care o […] The post Din septembrie, vor începe lucrările de extindere ale Parcului Tudor Arghezi! Sectorul 4 a încheiat procedurile de expropriere first appeared on Ziarul National.