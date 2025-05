Vreme extremă în România – Cod galben de furtuni în 25 de județe, inclusiv Cluj

21:20

Ultima dezbatere a candidaților la prezidențiale va avea loc miercuri seara. Aceasta este organizată de Antena 3 CNN la Palatul Parlamentului. Candidații vor fi față în față cu Mihai Gâdea. Aceștia vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor Antena 3 CNN, precum și întrebărilor din public și din țară, potrivit antena3.ro. Este ultima confruntare înaintea alegerilor de duminică. […] The post Încă nu te-ai hotărât cu cine vei vota? Ultima dezbatere a candidaților la prezidențiale, în seara de 30 aprilie appeared first on ViaClujTV.