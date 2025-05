Final de campanie made in România: Nicușor Dan amnezic, Coldea ambiguu, Lasconi dispărută, Ponta pasează la Gâdea

17:40

Interesul deosebit al Statelor Unite pentru bogățiile minerale ale Ucrainei, în special pentru pământurile rare, se datorează mai multor factori strategici și economici. Elementele de pământuri rare (REE) sunt esențiale pentru industriile de vârf, apărare, energie regenerabilă și tehnologiile medicale. Accesul la noi surse ar consolida semnificativ securitatea economică și tehnologică a SUA. China domină […]