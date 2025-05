Horoscop 2 mai 2025 – Dacă alți oameni îți dau sentimentul că au uitat de tine, nu da importanță

15:10

1. Foarte reușită ultima dezbatere electorală. Snobii s-au revoltat – "dragă, a fost un circ!" Circul e o artă. Și are reprezentații plictisitoare de când au fost scoase dresurile. Pentru că așa au vrut oengiștii de la organizațiile de protecție a primatelor. 2. Electoratului îi e foarte greu să foreze prin profunzimile lui Nicușor Dan. […]