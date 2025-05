Sănătatea Mentală în Era Digitală: Provocări și Soluții

18:30

Judecătorii CCR s-ar putea confrunta cu un fel de moțiune de cenzură în cazul respingerii unui candidat la alegerile prezidențiale. Potrivit unei inițiative legislative a cetățenilor, publicată în Monitorul Oficial, în cazul validării prin referendumul organizat la cererea a 500.000 de cetățeni cu drept de vot, ulterior respingerii unei candidaturi de către CCR, va avea […]