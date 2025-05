Cursa pentru minerale critice. Interesele marilor puteri

18:40

Am citit întâi, am recitit apoi, după care m-am îngrozit și apoi m-am crucit! Pentru ca tocmai în ano Domini 1956, un filozof și evreu și german – Günther Anders a scris reflecția citată mai jos din cartea sa publicată de Editura Tact. Sincer nu știu însă dacă reflecția lui a fost premonitorie, programatică sau […]