Terapia Somatică: Vindecarea Corpului prin Conștientizare

13:50

Îmbiați de mirosul grătarelor pe care sfârâie micii, mulți dintre locuitorii Capitalei care și-au făcut drum joi, 1 mai, pe la Piața Obor s-au așezat la coadă la terasele unde se vând astfel de produse din carne. Sunt și persoane care au venit special pentru a cumpăra mici de la terasele din Obor, nu de […] The post „Tradiționalele” cozi la micii din Obor, de 1 mai. Cât costă un mititel și cam cât așteaptă oamenii să le vină rândul să cumpere – FOTO first appeared on Ziarul National.