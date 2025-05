Trump a exclus România din Programul Visa Waiver!/ Ciolacu, întâlnire de grad 0: cu cine se vede premierul de urgență!

21:20

În deschiderea dezbaterii prezidențiale organizate de Antena 3, candidatul Coaliției democratice, Crin Antonescu, a transmis un mesaj amplu și profund către cetățenii români, reafirmând viziunea sa despre România reală – una dinamică, demnă și capabilă de mai mult decât ceea ce oferă astăzi politica. „Am străbătut, în precampanie și campanie, aproape întreaga Românie. E bine, […] The post Crin Antonescu, mesaj către români la Antena 3: „România e mai matură decât clasa sa politică. Are nevoie de un lider capabil să aducă establishmentul politic la nivelul societății” first appeared on Ziarul National.