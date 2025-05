REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025: George Simion câștigă detașat turul 1. Diferență foarte mică între Nicușor Dan și Crin Antonescu

13:00

Ce faci când apari într-o poză alături de Coldea și Ponta, iar în loc să lămurești lucrurile, te prezinți dimineața la DIICOT, cu o plângere penală în mână și o teorie despre cum „sistemul lui Ciolacu" vrea să te termine? Faci ce-a făcut vineri Nicușor Dan. Candidatul la prezidențiale a apărut, nu într-o dezbatere publică, […]