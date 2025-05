Superalimentele Românești: Puterea Plantelor Locale în Nutriția Modernă

14:10

Alegerile prezidențiale din acest an sunt marcate de o mobilizare spectaculoasă a diasporei, care ar putea juca un rol decisiv în turul al doilea, potrivit estimărilor făcute vineri de directorul institutului Avangarde, Marius Pieleanu. Datele preliminare indică faptul că prezența la vot în afara granițelor este de trei ori mai mare față de scrutinul din […] The post ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025. Românii din diaspora iau cu asalt secțiile de votare! Prezență record, cine este marele câștigător în străinătate! first appeared on Ziarul National.