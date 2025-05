Poliţist de la Dinamo, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de trafic de influenţă

06:10

Afacerea „Scrutinul" înseamnă că la fiecare tur de alegeri primăriile din București ajung să cheltuie sute de mii de lei pentru organizarea secțiilor de votare din Capitală. De cele mai multe ori, administrațiile aleg să aloce banii publici prin contracte pe care le încredințează direct unor firme. Închirierea urnelor de vot și tipărirea afișelor pe […]