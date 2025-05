Ce se întâmplă cu PUG-ul Capitalei după plecarea lui Nicușor Dan. Șeful OAR București: „Sperăm că actuala clasă politică a învățat ceva”

14:30

O nouă parcare, cu 671 locuri pentru pasageri, va fi dată în folosință de mâine, 20 mai, la Aeroportul Otopeni. De asemenea, săptămâna aceasta încep lucrările pentru construirea unei parcări supraetajate, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Parcare nouă la Aeroportul Otopeni Noua parcare are o suprafață de 20.265 mp și asigură 671 locuri noi […] The post Peste 600 locuri noi de parcare, amenajate la Aeroportul Otopeni. Încep lucrările și pentru o parcare supraetajată appeared first on Buletin de București.