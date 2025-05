Frequenza Festival 2025 începe de azi. Programul festivalului de muzică de cameră și inovație

14:20

Lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță intensă în interiorul Uniunii Salvați România (USR). Surse din cadrul filialei București a partidului indică trei nume principale vehiculate pentru a intra în cursa electorală: fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, actualul administrator public al Capitalei, Lucian Judele, și președintele USR București, Vlad Voiculescu. Conform informațiilor obținute […]