Peste 16.000 elevi de clasa a VI-a din Capitală vor susține Evaluarea Națională 2025. Notele, consemnate la cerere în catalog

Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României, nu pot avea loc mai devreme de luna septembrie, potrivit legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Prima etapă: Nicușor Dan trebuie să își dea demisia din funcția de primar general Codul Administrativ prevede că, în situația în care se află […]