Sângele Verde al Naturii: Ce au în comun oamenii și plantele

18:30

Cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a votat pentru intensificarea ofensivei împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Gaza până la cucerirea întregii enclave și deținerea teritoriilor sale. Citând oficiali la curent cu detaliile, postul de radio israelian Kan a informat că noul plan este gradual și va dura luni de zile, forțele IDF […] The post Planul Israelului pentru cucerirea Fâșiei Gaza first appeared on Ziarul National.