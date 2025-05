Comunicat de presă INVOKER TRANS IT S.R.L. (1)

18:50

Deși ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre oprirea reactorului 1 pentru modernizare și prelungirea duratei de viață abia din 2027, specialiștii spun că acesta va fi retras la sfârșitul acestui an, maxim la începutul anului 2026, când se vor împlini cele 245.000 de ore de funcționare. Vestea este una șocantă, având în vedere că […] The post Veste șoc. Reactorul 1 iese din sistem mai devreme decât se preconiza first appeared on Ziarul National.