Alege ce citești

18:50

La doar câteva zile după ce Liverpool a sărbătorit cucerirea unui nou titlu în Premier League, Trent Alexander-Arnold (26 de ani) a confirmat ceea ce fanii bănuiau deja: va pleca de pe „Anfield” la finalul acestui sezon. Fundașul dreapta urmează să se alăture galacticilor de la Real Madrid, după ce contractul său cu „cormoranii” va […] The post Adio, Liverpool! După două decenii, Alexander Arnold pleacă de pe Anfield! first appeared on Ziarul National.