Italienii nu s-au ferit de cuvinte! Verdict despre Cristi Chivu. Parma, învinsă pe final de meci

14:00

Marea iubire a lui Ion Ţiriac nu s-a mai abţinut. I-a transmis un mesaj fabulos celui mai bogat român chiar în ziua când acesta a împlinit 86 de ani. Nu de puţine ori Sophie Ayad, cea cu care magnatul are doi, şi-a manifestat admiraţia faţă de fostul ei partener. Pentru Ion Ţiriac ziua de vineri […] The post Marea iubire a lui Ion Ţiriac nu s-a mai ascuns! Cuvintele adresate celui mai bogat român appeared first on Antena Sport.