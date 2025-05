Darius Movileanu şi Eduard Ionescu, aur la CE U21 de tenis de masă! Opt medalii pentru România

08:20

FCSB a luat titlul cu trei meciuri rămase de disputat, după ce Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 2-2, meciul de sâmbătă seară cu CFR Cluj. Campioana mai are de jucat trei partide, cu U Cluj, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, şi a luat decizia să joace cu cea mai bună echipă posibilă, pentru a […] The post Decizia luată de Gigi Becali imediat după ce FCSB a câştigat titlul! Anunţul făcut în direct appeared first on Antena Sport.