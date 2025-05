Cristina Neagu, după ce a cucerit ultima ei Cupă a României din carieră: „Mă simt specială”

22:40

FCSB a devenit campioana României după meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-2. Jucătorii lui Elias Charalambous au început sărbătoarea de titlu de la hotelul din Cluj, acolo unde echipa este cazată înaintea partidei cu U Cluj. FCSB a câștigat al 2-lea titlu consecutiv în Liga 1. Roș-albaștrii nu mai […]