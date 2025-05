Kylian Mbappe, dublă de senzaţie în Barcelona – Real Madrid! Francezul a marcat de două ori în 14 minute

22:30

FCSB a câştigat un nou titlu în Liga 1 şi va evolua în preliminariile Champions League, unde îşi cunoaşte deja posibilele adversare. La fel ca în sezonul precedent, roş-albaştrii vor lua startul în competiţia europeană încă din turul unu preliminar. FCSB va fi cap de serie în turul unu. Echipa patronată de Gigi Becali are […]