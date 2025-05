Cât costă Renault Captur și Renault Symbioz cu noua motorizare full hybrid e-tech de 160 CP?

09:20

Printre cele 10 oferte eMAG și-a făcut loc și una dintre cele mai apreciate boxe portabile din piață. Este vorba de JBL Charge 6 cu 45W RMS și autonomie de până la 28 de ore. 1. Aparat de aer condiționat Bosch Climate 2000 cu 12000BTU ️ Aș menționa funcțiile Wind avoid me și Follow-me. Are […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 4.05.25 (televizor QLED Samsung cu rată de refresh la 100Hz și preț bun, cel mai bun smartwatch pentru activități montane, aparat de aer condiționat Bosch Climate cu funcție Wind avoid me etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.