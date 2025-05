Google îşi schimbă din nou logo-ul după aproape 10 ani de la ultima modificare importantă

21:00

Visa a făcut în acest început de săptămână marele anunţ şi anume lansarea soluţiei Visa Intelligent Commerce, cea care permite inteligenţei artificiale să facă cumpărături în locul şi în numele nostru. Visa Intelligent Commerce permite AI să caute produse şi să facă cumpărături în locul consumatorului. Este o soluţie de avangardă, oferind acces la reţeaua