Este aproape sigur că Digi va reintroduce cartelele prepaid (preplătite) în oferta Digi Mobil

21:40

În toamna anului trecut au fost lansate primele smartphone-uri ce folosesc noile baterii siliciu-carbon. În cazul acestei tehnologii anodul nu mai este fabricat din grafit ci din siliciu, iar de aici reiese o densitate energetică mai mare. De atunci şi până în prezent tehnologia a fost rafinată, astfel că luna trecută Honor a lansat smartphone-ul […] The post Smartphone cu baterie de 10.000 mAh şi grosime sub 8.5 mm aţi spus? Realme ne-ar putea face în curând o surpriză appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.