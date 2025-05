Nissan se află într-un mare impas – închide 7 fabrici, concediază 11.000 de angajaţi şi opreşte dezvoltarea unor modele noi

22:40

Într-un articol anterior vă scriam despre Realme GT 10.000 mAh, smartphone-ul cu baterie de 10.000 mAh şi corp absolut obişnuit (8.5 mm grosime şi 215 grame greutate). Gândiţi-vă spre comparaţie că Samsung Galaxy S25 Ultra are 8.2 mm grosime şi 218 grame greutate. Chase Xu, Realme VP and CMP, a publicat recent pe contul său […] The post Smartphone-ul Realme cu baterie de 10.000 mAh primeşte un clip de prezentare tip unboxing appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.