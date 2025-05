ROMBAT aniversează 45 de ani cu o linie nouă de producție

13:10

OMV Petrom își extinde infrastructura de mobilitate electrică, adăugând în rețeaua sa servicii de încărcare rapidă pentru camioane electrice, cu stații de 400 kW. Primul astfel de hub a fost inaugurat la Miercurea Sibiului, pe autostrada A1. Acesta are 34 de puncte de încărcare rapidă, câte 17 pe fiecare sens. Dintre acestea, 16 sunt destinate […]