Sectoare de interes pentru companiile bavareze în România

Noul serviciu de încărcare MAN Charge&Go este acum disponibil pentru toți clienții, indiferent de marcă. Acesta facilitează găsirea punctelor de încărcare compatibile cu camioanele în întreaga Europă și permite plata simplă a energiei electrice, prin intermediul unui card de încărcare. O caracteristică specială a serviciului MAN Charge&Go este standardul unic MAN eTruck ready. Rețeaua de […]