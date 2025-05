Aeroportul „Henri Coandă” are o nouă parcare pentru pasageri

09:10

MAN Truck & Bus își pregătește aprovizionarea cu piese de schimb de la centrul logistic din Salzgitter pentru viitoarea creștere în domeniul tehnologiilor cu zero emisii. După un an de construcție, centrul logistic global din Salzgitter a fost extins cu 30%. De aici, MAN livrează piese de schimb pentru camioane, autobuze, autoutilitare și motoare către […]