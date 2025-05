Grampet Logistics a semnat două contracte cu Transelectrica

21:20

Flanco a continuat extinderea rețelei sale de magazine sub poziționarea Smart Discounter, cu două noi spații comerciale inaugurate în luna aprilie și reamenajarea unui al treilea. Astfel, retailerul a ajuns la 22 de puncte de vânzare care reflectă poziționarea de brand anunțată în urmă cu un an. Flanco a deschis cel de-al treilea magazin al […] The post Flanco și-a extins cu trei noi magazine rețeaua Smart Discounter appeared first on ZIUA CARGO.