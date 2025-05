Programul complet al Marelui Premiu al Spaniei. Cursa e duminică, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY (16:00)

13:10

Gigi Becali pregăteşte a doua mutare a verii, după ce s-a înţeles cu Daniel Graovac. Ovidiu Perianu e aproape de o revenire la FCSB, după trei ani. Ovidiu Perianu se află sub contract cu FCSB. Mijlocaşul defensiv de 23 de ani a fost împrumutat la diferite echipe din România, în ultimii trei ani. A doua […]