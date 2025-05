Rezultatele activității Transgaz în trimestrul I 2025

15:30

Volodimir Zelenski a făcut apel la aliații occidentali să furnizeze Ucrainei 30 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru a stimula producția internă de arme și a opri avansul Rusiei. Având în vedere că sprijinul SUA sub președinția lui Donald Trump scade și că eforturile de negociere a păcii cu Vladimir Putin stagnează, […] The post Mai pompează Occidentul bani în Ucraina? Zelenski cere miliarde de dolari first appeared on Ziarul National.