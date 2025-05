Breaking News… în jurul lumii: Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei și apeluri europene pentru sancțiuni împotriva Israelului

16:30

În 2024, 19,5 milioane de copii din UE erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Această cifră a reprezentat 24,2% dintre copiii sub 18 ani, anunță Eurostat. Cele mai mari valori au fost raportate în Bulgaria (35,1%), Spania (34,6%) și România (33,8%), în schimb, Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%) au înregistrat cele […]