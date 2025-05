Europa rămâne rușinos de dependentă de armata americană

14:20

1. După ce au pierdut alegerile, Antena 3 i-a înjurat zece zile pe Georgescu și Simion, deși neamul prost din galerie și teosoful cu o oliță între toarte (pardon, între urechi) nu mai reprezintă nimic. Dar nu i-a înjurat pentru ce trebuie. Prin tot ce au făcut într-o campanie țărănoasă, abrazivă și izolaționistă, Simion și […] The post Ce n-a reușit Piața Victoriei a reușit Georgescu first appeared on Ziarul National.