„România nu se construiește doar cu partide și mediul de afaceri”. Sindicaliștii, scrisoare deschisă către Nicușor Dan

19:10

La 29 ianuarie 2022, Michael Morgan Jr. în vârstă de 18 ani, l-a împușcat și ucis pe Isaiah Jones, de asemenea în vârstă de 18 ani, în Tulsa, Oklahoma. Morgan nu putea deține legal un pistol, așa că împrumutase un Canik de 9 mm, 19 cartușe. Împușcăturile au coincis cu perioada de vârf a Covid-19 […] The post Armele turcești cuceresc piața americană first appeared on Ziarul National.