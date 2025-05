Peste 20.300 de Martori ai lui Iehova s-au întâlnit la București, pe Arena Națională

16:50

Al doilea utilaj TBM care este pus să sape tunelul pentru magistrala M6 de metrou a intrat în acţiune de astăzi, 28 mai. Cârtiţa va săpa din direcţia staţiei Tokyo, către staţia 1 Mai. Utilajul supranumit „Sfânta Ana" va săpa tunelul pereche celui pe care îl sapă primul utilaj, „Sfânta Maria". «Purtând numele „Sfânta Ana", […]