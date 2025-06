Protest anunțat marți în Piața Victoriei, după crima din Cosmopolis. Printre revendicări, recunoașterea femicidului în legislație

06:30

Primăria Sectorului 3 pune în dezbatere publică închirierea bazelor sportive. „Regulamentul-cadru în vederea închirierii spațiilor cu destinație sportivă din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” va fi discutat cu cetățenii pe 5 iunie. Este vorba despre săli/terenuri de sport, bazine de înot, complexuri sportive, ce vor putea […] The post Sector 3 | Dezbatere publică pentru închirierea bazelor sportive. Evenimentul are loc pe 5 iunie appeared first on Buletin de București.