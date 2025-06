Primarul Sectorului 4 cere ca PSD să intre la guvernare

01:00

Evenimentul Parada micilor Bicicliști – WEST SIDE KIDS RACE 2025 are loc în acest weekend, pe Bulevardul Drumul Taberei. Artera se închide între orele 06:00 – 20:00. Participanții au vârste cuprinse intre 2 și 16 ani. Accesul, înscrierea și kitul de participare (rucsac, tricou) sunt gratuite. Evenimentul sărbătorește trei zile: Programul evenimentului Parada micilor Bicicliști