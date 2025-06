Anchetă uriaşă în Bucureşti şi alte judeţe, în dosarul de infracţionalitate economică Jupiter. Vizat este şi complexul Dragonul Roşu

12:30

Institutul Național de Hidrologie (INH) menține județul Ilfov sub cod galben de inundații, din cauza nivelului ridicat al apei de pe râurile Argeș și Ialomița. Codul galben este valabil pentru perioada 30 mai, ora 12.00, până la 31 mai, ora 24.00, pe râurile Argeș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, […]