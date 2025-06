Dezvoltator blocat în instanţă să ridice un bloc de 11 etaje lângă Delta Văcăreşti

22:30

Un sondaj realizat în 2024 în rândul elevilor din București arată o creștere a consumului de produse nocive în rândul adolescenților. Țigările electronice, băuturile energizante și sucurile cu cola sunt frecvent consumate de elevi. Studiul a fost desfășurat de Planet Youth, cu sprijinul PMB, pe un eșantion de peste 8.000 de elevi de clasa a […] The post Studiu | Tot mai mulți elevi din București fumează țigări electronice și beau sucuri cu cola appeared first on Buletin de București.