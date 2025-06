Dan Şucu îl aduce la Rapid pe fostul şef al lui Cristi Chivu de la Parma. Cine va fi noul director sportiv din Giuleşti

19:40

Tricolorul Radu Drăguşin a rămas fără antrenor la Tottenham. Asta după ce australianul Ange Postecoglou a fost dat afară de la Tottenham în ciuda faptului că a câştigat Europa League după finala cu Manchester United. Cei de la Tottenham tocmai au făcut anunţul oficial. L-au demis pe australianul Ange Postecoglou de la conducerea tehnică a […] The post Radu Drăguşin a rămas fără antrenor! Ange Postecoglou, dat afară după ce a câştigat Europa League appeared first on Antena Sport.