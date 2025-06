“Cine altcineva, dacă nu el?” Marco Materazzi ştie de ce Cristi Chivu va avea succes la Inter: “E omul perfect”

22:00

Gian Piero Gasperini este noul antrenor al echipei de fotbal AS Roma, cu care a semnat un contract pe trei ani, a anunţat vineri clubul din capitala Italiei, citat de TuttoMercatoWeb. "AS Roma are plăcerea să anunţe că Gian Piero Gasperini este noul director tehnic al primei echipe. Cariera lui Gasperini de până acum a […]