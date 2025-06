Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lamine Yamal! Apelul portughezului: “Îi rog pe oameni să îl lase să crească”

21:50

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a confirmat înțelegerea cu Cristi Chivu. Acesta a explicat și care a fost motivul pentru care nerazzurii l-au ales pe român. Cristi Chivu va deveni noul antrenor al lui Inter. Acesta va semna contractul după ce își va rezilia înțelegerea cu Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare, […]